حادث المطرية بورسعيد.. 11 صورة جديدة للضحايا والسيارات على الطريق السريع

كتب- محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على مجموعة من صور ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد السريع.

وشملت الصور السائق وبعض الشباب المتوفيين في الحادث، بالإضافة إلى صور السيارة النقل والأجرة، بعد وقوع الحادث، فضلا عن تواجد المواطنين أثناء عملية الإنقاذ.

كما حصل "مصراوي" على أسماء الضحايا الـ١٢ في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

وجاءت الأسماء بعد الكشف عن هوية الضحايا والتعرف عليهم من قبل ذويهم تمهيدا لاستلامهم بعد قرار النيابة العامة، إذ جاءت أسماء المتوفين كالآتي:

أسماء المتوفين في مستشفى الزهور:

- عبد العزيز سعد حسن، 40 عاما، مقيم قرية الخلايفة المنزلة محافظة الدقهلية، سائق الأتوبيس، ونجلاء الغريب محمد الشوه، 19 عاما، مقيمة المطرية بالدقهلية، ورحاب جمعة محمود السيد عبدالله، 42 عاما، مقيمة المطرية، ودعاء يوسف محمد عبداللطيف الشوه، 43 عاما، مقيمة المطرية.

وجاءت أسماء المتوفين في مستشفى النصر كالآتي:

- محمد على محمد خضر، 18 عاما، وأحمد محمد محمد المتولي، 19 عاما، ومحمد محمد السعيد عيد، 19 عاما، ومايسة حسن عبدالسلام محمد القرعي، 35 عاما، وفاطمة الزهراء محمود حسين، 35 عاما، جميعهم مقيمين بالمطرية.

أما أسماء المتوفين بمستشفى 30 يونيو جاءت كالآتي:

- فتحية السيد الشافعي محمد النجار، 53 عاما، وهبه السيد محمد بحيري، 45 عاما، مقيمين بالمطرية الدقهلية.

وبلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 12 متوفي، منهم 4 رجال و8 نساء.