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هتك عرض 93 امرأة.. استئناف طبيب روض الفرج على إعدامه

04:00 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

طبيب روض الفرج

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة، على حكم إعدامه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أصدرت حكمها على الطبيب المتهم بهتك عرض 93 امرأة، والمعروف إعلاميًا بـ طبيب روض الفرج، بالإعدام شنقًا.

كانت أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار الطبيب وتفتيش العيادة محل الواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وجرى ضبط الطبيب، والتحفظ على كاميرات المراقبة وكذا هاتف الطبيب.

وبفحص الهاتف المحمول وهارد جهاز الكمبيوتر الخاص بالطبيب تبين احتوائهما على مقاطع الفيديو وصور توثق إقامته علاقات جنسية مع عدد كبير من السيدات تحت تأثير المخدر دون علمهن، فقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية، واستدعت السيدات اللاتي يظهرن في الصور والفيديوهات، وواجهتهن بما ضبطت من مقاطع فيديو لدى الطبيب خلال ممارسة الرذيلة.

محكمة جنايات القاهرة طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة الطبيب المتهم بهتك عرض النيابة العامة علاقات جنسية
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