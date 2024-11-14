إعلان

اليوم.. الحكم على عصابة الشرطة المزيفة في النزهة

02:00 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

محكمة جنايات شمال القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 8 متهمين بخطف شاب بالإكراه بعد انتحالهم صفة ضباط لسرقته.

كشفت التحقيقات أن المتهمين في 6 أبريل 2024 بدائرة قسم النزهة خطفوا بالإكراه المجني عليه عيسى شاكر بأن وضعوا مخططا إجراميا انفذوه بمتابعة المجني عليه بمحل عمله فترصدوا له وأطبقوا عليه مشهرين في وجهه أجسام معدنية بهيئة أسلحة نارية مهددينه بها طالبين الانصياع لهم فاقتادوه لمكان ناء عن السابلة قاصدين إبعاده عن أعين المارة وذويه وإخراجه قسرا من بيئته وقد صاحب فعلهم طلب فدية مالية لتحريره.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالقبض على المجني عليه بدون وجه حق بأن اتصفوا بصفة كاذبة إذ ادعوا كذبا كونهم مأموري ضبط قضائي، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلام محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له يحيازتها أو إحرازها.

محكمة جنايات القاهرة خطف شاب بالإكراه عصابة الشرطة المزيفة النيابة العامة انتحال صفة ضباط خطف وطلب فدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استدعاء طليقته.. الجنايات تستكمل نظر استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة