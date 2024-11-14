اليوم.. الحكم على عصابة الشرطة المزيفة في النزهة

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 8 متهمين بخطف شاب بالإكراه بعد انتحالهم صفة ضباط لسرقته.

كشفت التحقيقات أن المتهمين في 6 أبريل 2024 بدائرة قسم النزهة خطفوا بالإكراه المجني عليه عيسى شاكر بأن وضعوا مخططا إجراميا انفذوه بمتابعة المجني عليه بمحل عمله فترصدوا له وأطبقوا عليه مشهرين في وجهه أجسام معدنية بهيئة أسلحة نارية مهددينه بها طالبين الانصياع لهم فاقتادوه لمكان ناء عن السابلة قاصدين إبعاده عن أعين المارة وذويه وإخراجه قسرا من بيئته وقد صاحب فعلهم طلب فدية مالية لتحريره.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالقبض على المجني عليه بدون وجه حق بأن اتصفوا بصفة كاذبة إذ ادعوا كذبا كونهم مأموري ضبط قضائي، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلام محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له يحيازتها أو إحرازها.