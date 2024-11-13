محامي "علي غزال": اللاعب انصرف من النيابة وهناك تشابه أسماء في بعض القضايا

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة القاهرة الجديدة، صرف لاعب سموحة السابق ونجم منتخب مصر، من سرايا النيابة عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقال المحامي معتز نور الدين، محامي لاعب سموحة ومنتخب مصر السابق علي غزال، في تصريحات لمصراوي، إنه تم استبعاد العديد من القضايا التي تضمنت أسماء مشابهة لاسمه الشائع "علي أحمد علي محمد" لأكثر من 7 مليون شخص، وذلك بفضل الفحص السريع والدقيق من قبل النيابة العامة.

وتابع المحامي وفيما يتعلق بالقضية المرتبطة بشيك الضمان، فإن موكلنا لم يكن سوى ضامن، وقد قام بذلك بحسن نية ورغبة في الحفاظ على علاقة الزمالة والتوسط بين الأطراف، خاصة وأنهم جميعاً أصدقاء وزملاء له، وحددت المحكة المختصة جلسة 15 يناير القادم لنظر أولى جلساته وتقديم المعارضة على الحكم الصادر ضد اللاعب.

وأكد المحامي أن كافة الشائعات التي ترددت حول اللاعب لا أساس لها من الصحة، وأن الحقائق ستظهر بوضوح خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ظهور الغارم الأساسي وسداد المبالغ المستحقة، بما يمكّنه من العودة إلى وطنه مصر.

وأضاف المحامي، أن موكله "علي غزال" يتمتع بدماثة الخلق والالتزام والجدية، وقد كان طوال مسيرته محط احترام الجميع في الدوريات الأوروبية التي لعب بها، بما في ذلك الدوري البلجيكي، وقد حصل على جواز سفر بلجيكي وجنسية هذا البلد نظير التزامه وجديته.