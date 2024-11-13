محاولات للصلح.. آخر تطورات حادث اللاعب صلاح محسن بالتجمع الخامس

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كتب- أحمد عادل:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، آخر تطورات حادث اللاعب صلاح محسن بعد أن اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه فور وقوع الحادث أحد الأشخاص أبلغ شرطة النجدة، وحضرت قوة أمنية وتم اقتياد اللاعب والشخص الآخر لقسم الشرطة، وتبادلا الاتهامات بينهما، مشيرا إلى أنه تجري الآن محاولات للصلح الودي.

كان وقع حادث تصادم بين سيارتين اللاعب صلاح محسن وأحد الأشخاص بالقاهرة الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لقائد السيارة بخدوش في الوجه، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الطرفين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم في نطاق القاهرة الجديدة نتج عنه إصابات طفيفة لقائد السيارة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية أن قائد السيارة المتسبب في الحادث هو لاعب النادي المصري، حيث اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

تم تحرير المحضر اللازم، وبدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.