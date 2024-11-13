في دعوى مرتضى منصور.. المفوضين توصي بوقف تراخيص عرض فيلم الملحد

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة المفوضين تقريرا في الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض.

وانتهى تقرير المفوضين إلى قبول دعوى المستشار مرتضى منصور وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد.

وعلق مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً إن التقرير انتصر للدين الإسلامي، لما تضمنه الفيلم من إساءة للدين الإسلامي ـ وفق وصفه ـ.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كل من وزير الثقافة، رئيس الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية، رئيس المجلس الاعلي للثقافة، إبراهيم عيسي مؤلف فيلم الملحد، أحمد السبكي منتج الفيلم، محمد العدل مخرج الفيلم.

كانت أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

واتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وأعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.