التفاصيل الكاملة لـ حادث اللاعب صلاح محسن بسيارة في القاهرة الجديدة

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كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل حادث اللاعب صلاح محسن بعد أن اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

وشرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أنه أثناء سير اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي بسيارته على الطريق في القاهرة الجديدة، اصطدم بإحدى السيارات الأخرى وتم التحفظ على السيارات واقتيادهم للقسم لتحرير مذكرة بالحادث.

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كاميرات المراقبة بمحيط حادث سيارة اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري إثر حادث تصادم في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك بعد اصطدامه بسيارة شخص آخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في القاهرة الجديدة، ووقوع ضحايا في الحادث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن سائق السيارة لاعب النادي المصري صلاح محسن وأنه اصطدم بسيارة أثناء عبوره الطريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.