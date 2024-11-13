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التحفظ على لاعب منتخب مصر في التجمع الخامس

06:08 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 9 صورة
    حادث صلاح محسن
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كتب- صابر المحلاوي:

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاعب منتخب مصر، والنادي المصري، بعد حادث تصادم في منطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم في نطاق القاهرة الجديدة نتج عنه إصابات، وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية أن قائد السيارة المتسبب في الحادث هو لاعب النادي المصري، حيث اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

تم تحرير المحضر اللازم، وبدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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التفاصيل الكاملة لـ حادث اللاعب صلاح محسن بسيارة في القاهرة الجديدة

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