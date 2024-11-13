التحفظ على لاعب منتخب مصر في التجمع الخامس

من واقع الحيثيات.. لماذا عاقبت المحكمة إمام عاشور بالحبس 6 أشهر؟

قرار قضائي جديد بشأن على غزال في اتهامه بالنصب

كتب- صابر المحلاوي:

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاعب منتخب مصر، والنادي المصري، بعد حادث تصادم في منطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم في نطاق القاهرة الجديدة نتج عنه إصابات، وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية أن قائد السيارة المتسبب في الحادث هو لاعب النادي المصري، حيث اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

تم تحرير المحضر اللازم، وبدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.