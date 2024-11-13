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قرار قضائي جديد بشأن استئناف المتهم بقتل شقيقته في الوراق

03:31 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محاكمة

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل شقيقته في الوراق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، لجلسة 25 نوفمبر الجاري، للفصل في الاستئناف.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات ويدعى "عماد . س" بأن أقدم علي قتل شقيقته المجني عليها " نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب اخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجني عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما د فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت لفظت أنفاسها الأخيرة.

محكمة جنايات مستأنف الوراق قتل شقيقته
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