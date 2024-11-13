أول تحرك من النيابة الإدارية في واقعة ضبط أصابع سيليكون للبصمة داخل وحدة صحية بالغربية

كتب- أحمد أبو النجا:

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة ضبط قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما تم رصده من قبل مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط تلك القوالب التي كانت تستخدم للتلاعب في جهاز مسح البصمة الإلكتروني، الذي يُستخدم لتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والعاملين بالوحدة.

وقد تمت عملية الضبط خلال قيام لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين في الوحدة الصحية.

وقررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد علي الشباسي، وبإشراف المستشارة مروة صلاح، مدير النيابة، استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي ضبطت الواقعة لسماع شهاداتهم ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة بعد التفتيش على الوحدة.

التحقيقات مستمرة للتأكد من ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.