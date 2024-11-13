إعلان

أول تحرك من النيابة الإدارية في واقعة ضبط أصابع سيليكون للبصمة داخل وحدة صحية بالغربية

03:12 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جهاز بصمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة ضبط قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما تم رصده من قبل مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط تلك القوالب التي كانت تستخدم للتلاعب في جهاز مسح البصمة الإلكتروني، الذي يُستخدم لتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والعاملين بالوحدة.

وقد تمت عملية الضبط خلال قيام لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين في الوحدة الصحية.

وقررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد علي الشباسي، وبإشراف المستشارة مروة صلاح، مدير النيابة، استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي ضبطت الواقعة لسماع شهاداتهم ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة بعد التفتيش على الوحدة.

التحقيقات مستمرة للتأكد من ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهاز بصمة ضبط صوابع سيليكون للبصمة وحدة صحية الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار قضائي جديد بشأن استئناف المتهم بقتل شقيقته في الوراق

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة