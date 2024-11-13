أجهض قاصرات وحرق أجنة.. قرار من الجنايات في قضية "طبيب كرداسة"

كتب- رمضان يونس:

حجزت محكمة جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير على خلفية اتهامه بإجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في القضية.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة أن المتهم "أحمد. س" - قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبينت تحقيقات النيابة العامة؛ أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي حجزت القضية للفصل فيها بجلسة 11 ديسمبر 2024.