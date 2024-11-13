إعلان

سبق اتهامه في 15 قضية.. ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم

12:57 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

ضبط متهم- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص في محافظة الفيوم، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

ووفقًا للمعلومات التي تم جمعها من قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، تبين أن الشخص، والذي يعمل كعامل وسبق اتهامه في 15 قضية متنوعة بينها "حيازة سلاح ناري، سرقة، ذخائر"، كان يدير ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه في دائرة مركز شرطة أبشواى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته 14 فردًا محليًا جاهزًا للاستخدام، بالإضافة إلى أجزاء وأدوات مخصصة لتصنيع الأسلحة النارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية تصنيع الأسلحة النارية الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط مزور للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية في القاهرة

إعلان

إعلان

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة