سبق اتهامه في 15 قضية.. ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص في محافظة الفيوم، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

ووفقًا للمعلومات التي تم جمعها من قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، تبين أن الشخص، والذي يعمل كعامل وسبق اتهامه في 15 قضية متنوعة بينها "حيازة سلاح ناري، سرقة، ذخائر"، كان يدير ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه في دائرة مركز شرطة أبشواى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته 14 فردًا محليًا جاهزًا للاستخدام، بالإضافة إلى أجزاء وأدوات مخصصة لتصنيع الأسلحة النارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.