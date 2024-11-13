سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بالدخول إلى شقة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول عبر نافذة الشقة، حيث قام بتهديدها بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي. وعُثر بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه، سلاح أبيض كان قد استخدمه في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الآيس. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكابهما واقعتين أخريين للسرقة، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المسروقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات ووجهوا لهما اتهامًا بالسرقة.

كما تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة سيارة ربع نقل من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية باستخدام سيارة أخرى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام "المفتاح المصطنع"، وتم ضبط السيارة المسروقة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وضبط سائقين لهما معلومات جنائية وآخر "عميل سيئ النية" لقيامهم بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة بدر. وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام "المفتاح المصطنع" في ارتكاب الواقعة، وتم ضبط اللودر المسروق بإرشادهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة مكافحة جرائم السرقات.





