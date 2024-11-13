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تحرير 161 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء

12:47 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

ترشيد استهلاك الكهرباء

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 155 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 161 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.



ترشيد استهلاك الكهرباء غلق محلات محال مخالفة
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