"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 29 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط
كتب- علاء عمران:
قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.400 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 5 متهمين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن طبنجة، و3 فرد محلى وخزينة وطلقة، بالإضافة إلى تنفيذ 811 حكم قضائي متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 12.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 8.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.
كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة أربعة متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.
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