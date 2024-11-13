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"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 29 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

12:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

حملات امنية

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كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.400 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 5 متهمين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن طبنجة، و3 فرد محلى وخزينة وطلقة، بالإضافة إلى تنفيذ 811 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 12.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 8.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة أربعة متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.

حملات امنية أسوان دمياط حشيش شابو
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