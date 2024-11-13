إعلان

نشر فيديوهات لزوجته.. محامي يتهم طبيب تجميل بالتشهير في الشيخ زايد

11:59 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

حرر محام يحمل جنسية أحد الدول العربية، محضرًا يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته، ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام يحمل جنسية أحد الدول العربية، يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته، ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن زوجته أجرت عملية تجميل داخل مركز طبي شهير بدائرة القسم، وعقب ذلك تفاجئ بفيديوهات لزوجته أثناء وبعد العملية على موقع التواصل الاجتماعي دون أذن منهما وهو ما يعد تشهيرا ونشر أسرار المرضى.

بلاغ ضد طبيب تجميل التشهير بسيدة الشيخ زايد قسم شرطة ثان الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تحاليل DNA المصريين".. تفاصيل القبض على سيدة ادعت مساعدة المواطنين للتأكد من نسب أولادهم

إعلان

إعلان

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة