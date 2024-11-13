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ساحر على الفيسبوك.. سقوط دجال الإسكندرية في قبضة الأمن

11:40 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط دجال الإسكندرية وزارة الداخلية الإسكندرية العلاج الروحاني
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