مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بالدقي

كتب- محمد فتحي:

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نتيجة سقوط مصعد عقار في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يُفيد بسقوط مصعد عقار في الدقي، ووجود متوفي.

على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، سقوط كابينة مصعد أسفرت عن مصرع شخص.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.