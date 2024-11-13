العثور على جثة طفل غريقًا في ترعة الإسماعيلية

كتب- محمد فتحي:

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة طفل غريق بترعة الإسماعيلية، دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغا من أحد المواطنين، بالعثور على جثة طفل غريق بترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، تبين أن الحادث وقع طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي التل الكبير أمام عزبة القرين الجديدة.

كما تبين أن الطفل يدعى "محمد حسن أحمد الدسوقي"، 13 عاما، مقيم بالتل الكبير، إذ تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.