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النيابة العامة تواصل مجابهة جرائم تجاوز السرعة لقائدي الحافلات المدرسية والجامعية

10:35 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

النيابة العامة

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كتب- محمد الصاوي:

تواصل النيابة العامة، متابعتها لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، حرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.

وأسفر ذلك عن رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجار مباشرة التحقيقات بشأنها.

أكدت النيابة العامة أنّها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

النيابة العامة مجابهة جرائم تجاوز السرعة قائدي الحافلات المدرسية سلامة طلاب المدارس والجامعات النائب العام المستشار محمد شوقي
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