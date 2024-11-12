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بعد إحالته للجنح.. قرار جديد بشأن الشاب المصفوع من عمرو دياب

09:53 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

صفعة عمرو دياب للشاب من حفل زفاف ابنة محمد السعدي

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كتب- أحمد عادل:
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 23 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بـ"المصفوع من عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان.
وأحالت نيابة القاهرة الجديد "سعد أسامة" المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
وأكد الشاب في التحقيقات أنه واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

محكمة جنح القاهرة الجديدة عمرو دياب سعد أسامة المصفوع من عمرو دياب
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