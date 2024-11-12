فيديو يرصد دهس طفلة في دمياط.. والأمن يضبط المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن واقعة إصابة طفلة خلال حادث تصادم بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي متضمناً اصطدام قائد دراجة نارية بطفلة بدمياط.

بالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطاراً من إحدى المستشفيات باستقبال طفلة 5 سنوات– مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور، مصابة بجروح وكدمات؛ إثر تعرضها لحادث سير.

وبسؤال والدتها أفادت بأنه حال عبورها ونجلتها الطريق بدائرة المركز اصطدمت بنجلتها دراجة نارية ما أدى إلى حدوث إصابتها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على قائد الدراجة النارية "طالب" مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور، والدراجة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.