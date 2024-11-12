"تماثيل برونز وأكليريك".. حبس حارس عقار وبائع خردة بتهمة سرقة شقة بالعجوزة

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس حارس عقار وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة تمثالين من البرونز والأكليريك من داخل شقة سكنية بالعجوزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم الأول أنه يعمل حارسًا للعقار الذي يقطن به مالك الشقة التي شهدت واقعة السرقة، مضيفًا أنه كان يعلم بأن مالك الشقة لديه العديد من المقتنيات باهظة الثمن، فاتفق مع بائع خردة على سرقة محتويات الشقة ومحاولة بيع تلك المقتنيات لكسب المال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على تمثالين من البرونز و الأكليرك، بالإضافة إلى استيلائه على 56 نسخة كتاب، سعر النسخة الواحدة 4000 جنيه.

البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أحد الاشخاص مفاده اكتشاف سرقة مجموعة من المقتنيات النادرة والتاريخية، من داخل شقته بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن حارس العقار وراء الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإعطاء المسروقات لتاجر خردة لبيعها بغرض كسب المال.