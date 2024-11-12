6 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب

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كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانًا جديدًا تضمن 6 قرارات عاجلة بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، قام بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد - وكيل النيابة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة.

وتضمنت القرارات، فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

كما تضمن القرار، إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.

وتؤكد النيابة الإدارية حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق.

ويجري استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: fem@ap.gov.eg.