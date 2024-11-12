إجراءات جديدة من النيابة الإدارية بشأن واقعة الطبيبة وسام شعيب

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كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار، تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

تلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بلاغًا بشأن قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار بنشر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت فيه إلى عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، مما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب مهنة الطب.

وقام المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد، وكيل النيابة، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، برئاسة طبيب من الطب العلاجي وعضوية من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة القانونية، وإدارة العلاج الحر بالمديرية، للتوجه إلى المستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد، وحالات المواليد المحجوزة بحضّانات المستشفى، بالإضافة إلى مناظرة عيادتها الخاصة.

وجاء ذلك بعد أن أبلغ مركز الإعلام والرصد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة بتاريخ الاثنين 11 نوفمبر 2024، والتي بادرت بفحصها وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم.

وتؤكد النيابة الإدارية حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق.

ويجري استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: fem@ap.gov.eg.