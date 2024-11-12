إحالة عمرو دياب لـ الجنح في واقعة "صفع شاب" داخل حفلة

كتب- أحمد عادل:



قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، إحالة الفنان عمرو دياب في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح؛ لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام عمرو دياب بصفع الشاب سعد أسامة أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف أحد الشخصيات البارزة.

وكان حرر محامي الفنان عمرو دياب، محضراً في قسم شرطة التجمع الأول، ضد شخص لقيامه بقرصة ومضايقته، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة.

وتابع: "ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.