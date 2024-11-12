تعرف على عقوبات التهم الموجهة للطبيبة وسام شعيب حال إدانتها

كتب- صابر المحلاوي:

أثارت الطبيبة وسام شعيب جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو لها مثير للجدل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها عقب اتهامها بانتهاك حق المرضى.

وقال المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، إن ما قامت به الطبيبة، يعد جريمة خاصة بإفشاء الأسرار المهنية؛ يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه

وأوضح المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يتضمن عقوبات خاصة بإفشاء الأسرار المهنية، حيث نصت المادة 310 على أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خصوصيًا، وأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه".

وأضاف هيثم عباس أن قانون العقوبات ينص أيضًا على عقوبات للطبيب المتسبب في الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى إيذاء المريض، وذلك طبقًا للمادة 244 التي تنص على: "كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أوضح أن العقوبة تزداد إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو إذا تقاعس عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأكد أنه إذا نشأت عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإن العقوبة تكون الحبس، وفي حال توافر ظرف آخر من الظروف المشار إليها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. كما أشار إلى أن قانون جرائم الإنترنت يعاقب الشخص الذي يعرض محتوى مسيئًا أو أمورًا خاصة بالآخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

فيما قال هيثم عبد العزيز، محامي الطبيبة وسام شعيب، إن موكلته موجودة الآن بالفعل داخل مركز شرطة كفر الدوار، تنتظر العرض على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليها أمس الاثنين.

وأضاف عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، أنه غير معروف حتى الآن الاتهامات التي ستوجه للطبيبة وسام شعيب.

وتابع: "أرى كمحاميها أنها لم تفش أسرار المرضي، إذ أنها لم تذكر أسماء أحد أو تنشر صور لهم، خانها التعبير في بعض الألفاظ لكننا جميعا نختلف في التعبير عن آراءنا".

وأوضح: "أن هدفها ما كان إلا النصح والإرشاد لبعض الوقائع التي نراها في الجانب العملي في حياتنا اليوميه بصفتنا قد نتشابه ونتقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميا".

وأكد: "أما عن التريند والشهرة فأولًا من منا لا يرغب في الشهرة ويبحث عنها، وتقابلنا مع وقائع كثيرة، لكن أرى أنها لم تكن تقصدها حقا".

واختتم قائلًا: "أسأل الله أن يقف معها فهي من الشخصيات المحترمة جدا وزوجة لطبيب محترم جميعا نعرفه ونبجله، وننتظر نتيجه التحقيقات وقرار النيابة العامة في ذلك الأمر".