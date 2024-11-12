بحوزته رشاش جرينوف.. عاطل يسرق أسلاك محول كهربائي ويقطع التيار عن قرية في قنا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائي، بغرض سرقة الأسلاك مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في إحدى القرى بمحافظة قنا.

وتبين من الفحص أن الواقعة حدثت في 10 أكتوبر الماضي عندما تلقى مركز شرطة دشنا بلاغًا من فني كهرباء بوجود تلفيات في المحول المشار إليه وسرقة بعض محتوياته، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وعثر بحوزته على رشاش جيرينوف، بندقيتين آليتين، وكمية من مخدر الشابو.

وأقر المتهم بأنه قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، كما اعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.