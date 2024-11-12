بـ4 ملايين جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة حيازة 50 كيلو حشيش في البحر الأحمر

كتب- علاء عمران :

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية في محافظة القاهرة المتورط في حيازة مواد مخدرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ عملية أمنية أسفرت عن ضبط المتهم وهو مقيم في محافظة البحر الأحمر وله معلومات جنائية، وذلك داخل دائرة قسم شرطة بدر.

وعثر بحوزة المتهم 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





