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قيمتها 1.6 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما 20 كيلو حشيش

12:14 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بحوالي 1.6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ضبط عنصرين إجراميين الإسكندرية حشيش
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