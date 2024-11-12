مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد تداول فيديو لها

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الطبيبة "وسام السيد حسن شعيب"، عقب تداول مقطع فيديو طبيبة انتهكت حق مريضة.

وأضاف المصدر الأمني، أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض على النيابة العامة.

وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي. الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.

في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات، وأشارت إلى عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل سفاح، منها حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتحمل جنينًا في الشهر الثامن، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وواقعة لسيدة خانت زوجها مع شاب صغير، وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بعلاقة غير شرعية، وغيرها من الحالات.

ورغم أن الطبيبة أكدت أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل شخصية، وأن هدفها كان تقديم نصائح طبية وتوعوية للمجتمع، إلا أن الفيديو لم يمر دون انتقادات. فقد اعتبر العديد من الأطباء والجمهور أن الفيديو ينتهك خصوصية المرضى ويخالف أخلاقيات المهنة الطبية.

وفي دفاعها عن نفسها، أوضحت الدكتورة وسام أن الفيديو كان يهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية خطيرة، وأنها لم تقصد الإساءة أو انتهاك الخصوصية. وأكدت أنها ستتعاون مع التحقيقات لتوضيح موقفها.