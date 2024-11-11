لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تعتدي على حفيد زوجها وتحاول التخلص منه

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي إحدى السيدات على طفل بالإسكندرية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدي على طفل بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شقيقين بقيام (زوجة والدهما) بالتعدي بالضرب على (نجل أحدهما "البالغ من العمر عام") ورطمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "الظاهرة بمقطع الفيديو" في حينه وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لعدم إنجابها أطفال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت استمرار حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.