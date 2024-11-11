الأمن يكشف حقيقة استغلال أهلية قائد سيارة نفوذهم في التهرب من واقعة وفاة طبيب بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة واقعة اصطدام قائد سيارة بشخص والتسبب في وفاته وادعائه بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة اصطدام قائد سيارة بشقيق صاحب الحساب بالقليوبية، مما أدى لوفاته، وادعائه بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/11/2024 تلقي قسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي باصطدام سيارة بشخص ووفاته.

بالانتقال تبين أنه حال سير سيارة قيادة (طالب بإحدى الكليات – مقيم بدائرة القسم) بمحل الواقعة قام بتخطي إحدى السيارات واصطدم بالمجني عليه "شقيق صاحب الحساب" (طبيب – مقيم بدائرة القسم) مما أدى لوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الحادث والتحفظ على السيارة و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وبسؤال شقيق المتوفى الثاني (حاصل على بكالوريوس هندسة – مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة) اتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

وأكدت التحريات أن والد مرتكب الواقعة موظف بالمعاش ولا يشغل أي منصب يمثل نفوذ وفقاً لتلك المزاعم، كما تبين قيام صاحب الحساب بالادعاء الكاذب بهدف زيادة نسب المشاهدة لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.