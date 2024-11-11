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النيابة العامة تعلن عن إطلاق خدمة جديدة لطلبات نيابات الأسرة

09:58 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

النيابة العامة

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كتب-أحمد أبوالنجا:

أعلنت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتيسير الخدمات المقدمة للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية.

وتمثلت خدمات النيابة العامة في الآتي:

أولا: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

ثانيا: تقديم الطلبات الآتية:

صورة رسمية من الحكم (نفس)

صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس)

شهادة من واقع جدول القضايا (نفس)

صورة من قرار جلسة (مال)

شهادة من واقع جدول القضايا (مال).

ثالثا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

رابعا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.

النيابة العامة خدمة جديدة لطلبات نيابات الأسرة تيسير الخدمات المقدمة للسادة المحامين توفير الوقت في سير الإجراءات القانونية بوابة النيابة العامة الإلكترونية إنشاء حسابات للمحامين
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