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أول تحرك من النيابة الإدارية بشأن فيديو طبيبة النساء: يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات

09:29 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

هيئة النيابة الإدارية

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كتب- أحمد أبو النجا:

تفحص وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقالت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الفيديو يتضمن محتوى قد يُشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ويخالف أخلاقيات مهنة الطب، بالإضافة إلى لائحة آداب ممارسة المهنة.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الهيئة بصدد التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة.

هيئة النيابة الإدارية فيديو طبيبة النساء انتهاك لحقوق المريضات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية محتوى يخالف أخلاقيات مهنة الطب
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