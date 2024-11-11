"شيكات بدون رصيد وشركة مغلقة".. ماذا جاء في اتهام لاعب المنتخب السابق بالنصب؟

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كتب- أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على لاعب منتخب مصر السابق "علي غ."، على خلفية اتهامه بالنصب على مواطنين.

وجاءت تفاصيل البلاغ بأن وكيل "مدثر محمد"، حضر لقسم شرطة التجمع الأول في غضون شهر يناير الماضي، واتهم اللاعب السابق "علي غ." وآخر بالنصب علي موكله وآخرين في مبلغ 7 ملايين جنيه، بعد ايهامه بتوظيف الأموال في شركة استيراد وتصدير.

وقال محامي المجني عليه في البلاغ، إن المشكو في حقهم المدعو "علي أ. ع. م. " والشهير بـ "على غ. " والمدعو "م. م. د. " والشهير بـ"محمد ا." بإنشاء شركة تحت مسمى "جلوبال جروب للتجارة" وقاموا بتحصيل مبالغ مالية (7308000) جنيه مصري من موكلين المبلغين و ايهامهم أنهم بتوظيفها بالتجارة في عدة مجالات نظير أرباح شهرية.

وتابع محامي المجني عليه، عقب ذلك سدد المشكو في حقهما الأرباح لفترة لكسب ثقة المبلغين وتوقفوا عقب ذلك عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022 وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم قام المشكو في حقهما بإصدار شيكات لهم، وقام المشكو في حقه الأول بإصدار شيكات لهم وقام عقب ذلك يأخذها مرة أخرى وافهمهم أن المنوط به الإمضاء على الشيكات هو المشكو في حقه الثاني.

وأضاف المُبلغ، قام المشكو في جمع الثاني بإصدار شيكات لهم وعندما قام الشاكين بالمطالبة بأموالهم رفضوا السداد وعند توجه المبلغين لمقر الشركة بمحور التسعين الشمالي بالتجمع الخامس للمطالبة بأموالهم فوجئوا بإغلاق الشركة وتصفيتها ولم يتمكنوا من الوصول المشكو في حقهم.