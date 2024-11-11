بعد 7 وقائع.. ضبط حداد سرق هواتف مواطنين في العجوزة

كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حداد "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" من المواطنين متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 7 وقائع، وأقر بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميله سيىء النية (مالك محل صيانة محمول- بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات.