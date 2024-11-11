المشدد 6 سنوات و100 ألف غرامة لعامل ضُبط بحوزته الميثامفيتامين في الدقي

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الميثامفيتامين.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 474 لسنة 2024 جنح الدقي والمقيدة برقم 466 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة أن "صالح .ع" عامل، أحرز بقصد الإتجار جوهر" الميثامفيتامين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وضبطت قوة أمنية من رجال مباحث قسم الدقي بمديرية أمن الجيزة المتهم بعدما وردت معلومات سرية تفيد بأنه يتخذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، و بتفتيشه عثر بحيازته على كمية كبيرة من مخدر الميثامفيتامين وأقر باتجاره للمواد المخدرة، وأحيل إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.