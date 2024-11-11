ضبط طالب هرب بعد دهس شخصا بمدينة نصر

كتب-علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب بالاصطدام بشخص وتسبب في وفاته.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ووجود متوفى بدائرة القسم، تبين من الفحص أنه أثناء عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد السيارة وقائدها الذي تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.