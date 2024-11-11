تأجيل إعادة محاكمة متهمة في "خلية المنيا الإرهابية" لـ 10 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة متهمة لاشتراكها مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية المنيا الإرهابية"، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية

ووجه للمتهمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه في وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب في وجه مالكيها.

كما وجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى إحدى الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين في الخارج.