انتحلوا صفة ضباط.. قرار قضائي بشأن المتهمين باختطاف شاب وسرقته

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد، اليوم الاثنين، حجز محاكمة 8 متهمين لاتهامهم باختطاف شاب بالإكراه بعد انتحالهم صفة ضباط لسرقته، للحكم في جلسة 14 نوفمبر المقبل.

اتهمت نيابة شرق القاهرة الكلية، 8 متهمين لأنهم في 6 أبريل 2024 بدائرة قسم النزهة خطفوا بالإكراه المجني عليه عيسى شاكر بأن وضعوا مخططا إجراميا انفذوه بمتابعة المجني عليه بمحل عمله فترصدوا له وأطبقوا عليه مشهرين في وجهه اجسام معدنية بهيئة اسلحة نارية مهددينه بها طالبين الانصياع لهم واقتادوه لمكان ناء قاصدين إبعاده عن أعين المارة وذويه وإخراجه قسرا من بيئته وقد صاحب فعلهم طلب فدية مالية لتحريره.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالقبض على المجني عليه بدون وجه حق بأن اتصفوا بصفة كاذبة إذ ادعوا كذبا كونهم مأموري ضبط قضائي، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلام محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.