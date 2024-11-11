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الشاسيه مضروب.. حيل عصابات السيارات لإخفاء معالمها بعد سرقتها بالجيزة

02:42 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بالجيزة، لهما سوابق جنائية، تخصصا في ارتكاب جرائم سرقة السيارات باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".

وكشفت التحريات أن المتهمين بسرقة السيارات يعيدان بيعها بعد طمس رقمين الشاسية والموتور والتلاعب بعلامات السيارات المميزة بهدف إخفاء هويتها.

واتخذت العصابة من دوائر أقسام شرطة ثالث أكتوبر، وثاني الشيخ زايد، وبولاق الدكرور، ومركز شرطة أبو النمرس مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما بما نسب إليهما، اعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وأرشدا الشرطة إلى السيارات المسروقة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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