بحوزته "حشيش وتامول".. النيابة تواصل تحقيقاتها في اتهام نجل داعية شهير بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في اتهام نجل داعية شهير بتعاطي وحيازة المخدرات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية "ديلر" كشف عنه "شات" تم رصده على هاتف المتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه خلال مرور دورية أمنية لتفقد الحالة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، اشتبه قائدها في قائد سيارة وتم استيقافه، وتبين أنه يدعى "خ. م. ح"، 26 عامًا، مدير إدارة تسويق بقناة تليفزيونية.

وبتفتيش السيارة عثر على 4 قطع كبيرة من الحشيش، و3 أقراص مخدرة تامول، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر، تم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأثناء فحص هاتف المتهم تبين احتواؤه على محادثة مع موزع مخدرات، وصورة له وهو يحمل بندقية خرطوش.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس نجل الداعية الشهير 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة سلاح أبيض.