لو هتقدم على شقق الإسكان.. الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

كتب- محمود الشوربجي:

تزايدت خلال الأيام الماضية علميات البحث على خطوات استخراج قيد عائلي، تزامنًا مع اتجاه بعض المواطنين لتقديمه ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

ويحتاج بعض المواطنين لاستخراج القيد العائلي أيضًا للحصول على بطاقات التموين، وكذلك للتقديم على الوظائف المختلفة، إذ يتم من خلاله التحقق من الحالة الاجتماعية للعائلة، ومعرفة عدد أفراد الأسرة.

وحددت وزارة الداخلية المستندات والرسوم والخطوات اللازمة لاستخراج قيد عائلي من قطاع الأحوال المدنية أو من خلال بوابة وزارة الداخلية أونلاين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي:

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- سحب نموذج 40، من الأحوال المدنية.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المقدم على طلب القيد العائلي.

أوراق استخراج القيد العائلي لأول مرة:

- شهادات ميلاد مميكنة للأبناء.

- بطاقة الرقم القومي سارية وصالحة.

- وثيقة زواج الأب والأم في حالة الأعزب.

- وثيقة الزواج في حالة ما إذا كان متزوجا.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة.

- وثائق الوفاة المميكنة لأفراد الأسرة المتوفيين.

- نموذج 40 قيد عائلي يتم شرائه من السجل المدني.

طريقة استخراج قيد عائلي من المنزل

تساهم الخدمات الإلكترونية في الحد من الازدحام في منشآت وزارة الداخلية، ويمكن الحصول على تلك الخدمات من أي جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول.

وتوفر الداخلية خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، لكن يجب إنشاء حساب أولًا على الموقع الإلكتروني من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة (تسجيل دخول)، وبعدها اختيار (إنشاء حساب جديد)، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

بعدها يمكن استخراج القيد العائلي إلكترونيًا، لمقدم الطلب، أو لأحد والديه، أو لأحد جدوده، خلال 7 أيام عمل، وبتكلفة 65 جنيها.

ويُدخل مقدم الطلب بيانات الوثيقة المطلوبة، وهي درجة القرابة لمقدم الطلب، والإسم رباعي، وإسم الأم، والرقم القومي، والموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة؛ ثم إدخال بيانات مقدم الطلب، ونظام الدفع، وإتمام الطلب، ليتحدد بعدها موعد ومكان الاستلام.