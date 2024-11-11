الداخلية تضبط 4953 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بتنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات؛ حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1492 قضية متنوعة.

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد أسفرت جهودها عن ضبط 4953 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 463 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها.