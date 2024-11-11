مزق جسدها بمقص.. تأجيل محاكمة عاطل قتل زوجته بسبب "مصروف البيت"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات نظر محاكمة عاطل قتل زوجته بمقص أمام أطفاله إثر خلافات بينهما على مصرف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة؛ إلى جلسة 14 نوفمبر؛ للمستندات ومناقشة الشهود وندب المحامي الأصيل.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أيمن .م. ب" في تحقيقات الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "فايزة أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لخلاف استمر بينهما، بأن عقد العزم المصمم على قلتها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا، حيث حاولت الزوجة الدفاع عن نفسها حتى استل "مقص" مستخدما إياه بأن كال لها عدة طعنات قاتلة ناحرة في أنحاء جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية، أنه بالكشف الظاهري عن المجني عليها تبين الإصابات الموصوفة وحشية يسار حيث تبين وجود جرحي مستوي الحوف طوله 2 سم نافذة إلى التجويف الصدري خلال الضلع الثاني والثالث الأمامي الأيسر ومحادثة قطع بالرئة اليسرى والقلب و الغشاء التاموري ومحدثة نزيف دموي إصابي بالتجويف الصدري كما تبين من الإصابات الموصوفة بمنتصف الظهرتين وجود 15 جرح نافذ الى التجويف الصدري ومحدثة كسر الضلع الثائر والثالث الأيمن الخلفي ومحدثة قطع في الرئة اليمنى.

وأوضح تقرير الصف التشريحية، أن إصابات المجني عليها إصابات طعنية غائرة حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرفه مدبب، وإصابة رضية حيوية حديثة من الاحتكاك بجسم صلب خشن السطح، أما باقي الإصابات إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة، حيث أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، إذ تعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بمنتصف الظهر ووحشية يسار الصدر وما أحدثته من قطع بالقلب و الغشاء التاموري والرئة اليمنى والرئة اليمنى واليسرى ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري وكسور بالأضلاع مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والتي تسببوا في الوفاة.

و باستجواب المتهم "أيمن م"، بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكاب الواقعة بأنه على إثر خلاف نشب فيما بينه وبين زوجته "فايزة" تعدى عليها داخل مسكنهما وكال لها عدة طعنات باستخدام مقص حديدي محدثاً إصابتها قاصداً إزهاق روحها.