بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر

كتب- أحمد عادل:

أحالت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه مع تحديد جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحُكم.

كانت الدائرة العاشرة جنايات النزهة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في وقت سابق بإجماع آرائها بالإعدام شنقًا للمتهم في واقعة اتهامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة أن المتهم "تامر.م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

أوضحت التحقيقات أن المتهم قتل عمدا المجني عليه "عبد السلام.م"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أودى بحياته.

قالت التحقيقات إن المتهم ارتكب الجريمتين بغرض ارتكاب جنحة سرق، إذ سرق هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب "، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.