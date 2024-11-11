"عندي 4 عيال هيتيتموا وبنتي خطيبها سابها".. أول رد فعل للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر | فيديو

كتب- أحمد عادل:

دخل "تامر" المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، في حالة انهيار بعد استماع هيئة المحكمة لمرافعة دفاعه، وانتهاء جلسة استئنافه على حكم إعدامه.

وقال المتهم من داخل قفص الاتهام، "إن شاء ربنا هيظهر الحق، قولوا العدل يا صحفيين أنا في بلدي، ومعملتش حاجة، واضربت واتذليت في قطر، عندي 4 عيال هيتيتموا وبنتي خطيبها سابها"

وتابع المتهم، "حد جه سألني كله سمع من جانب واحد، اتقبض عليا في المطار ومراتي اتخذت هي وابني، قلت أنا اللي قتلت ولو عايزني أنا اللي قتلت السادات بس مراتي وابني يروحوا، سمعتوا من جانب واحد محدش سمعني".

وتنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، جلسة استئناف "تامر" المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، على حكم إعدامه.

طلب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف للتهمة الموجهة لموكله، إلى قتل عمد دون سبق إصرار وترصد، أما أنها مشاجرة كما جاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه الأول كان بيده سلاح أبيض سكين، كما أن المتهم أُصيب بإصابات دفاعية.

كما دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط لغياب السند القانوني، وأن مكالمة هاتفية من الإنتربول الدولي ليس سلطة قضائية، كما أن المتهم لم يكن في حالة تلبس، ليتم توقيفه والقبض عليه في مطار القاهرة.

كما دفع ببطلان اعتراف موكله، وأنه أجبر على اعترافاته، وتم ممارسة عليه الضغط والإرهاب المعنوي ليدلي باعتراف بالجريمة، كما دفع بإجراءات التحقيق مع المتهم عقب وصوله للأراضي المصرية، كما دفع ببطلان شهادة مأمور القبض القضائي الذي أدعى أنه واجه المتهم بالجريمة.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة أن المتهم "تامر.م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

أوضحت التحقيقات أن المتهم قتل عمدا المجني عليه "عبد السلام.م"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أودى بحياته.

قالت التحقيقات إن المتهم ارتكب الجريمتين بغرض ارتكاب جنحة سرق، إذ سرق هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب "، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.