"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 71 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تُظهر الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهدًا كبيرًا في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمان العام.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 144 قطعة سلاح ناري بحوزة 130 متهما، وتنفيذ 71855 حكم قضائي متنوع، ضبط 322 قضية مخدرات، وضبط 21 متهما هاربا، و20 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 269 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21773 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.