ضبط 27 كيلو مخدرات متنوعة في حملات مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن أسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت نتائج الحملات عن الآتي:

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة تم خلالها ضبط 7.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 5 متهمين منهم 2 لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن 4 فرد محلى وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 796 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تم خلالها ضبط 6.800 كيلو جرام من مخدر الحشيش و13.500 كيلو جرام من مخدر البانجو و8.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية آلية و2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين منهم من لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استكمال الحملات الأمنية.